В Великом Новгороде обнаружили древние византийские печати

Археологи, ведущие работы на Троицком раскопе в Великом Новгороде, обнаружили две византийские печати. Специалисты датируют их возраст как минимум в 900 лет, сообщил во вторник, 28 августа, «Интерфакс».

Одна из печатей принадлежала византийскому таможеннику. Ею заверялись товары, которые направлялись в города Южной Руси, рассказал директор Института археологии РАН, член-корреспондент РАН Петр Гайдуков.

По его словам, диаметр обеих печатей составляет около 12 см. На таможенной печати есть надпись из четырех строк и крест. На второй печати изображены Иоанн Креститель и Богоматерь Одигитрия.

Всего известны три такие печати, две из них обнаружены в ходе раскопок под Черниговом.

В мае археологи обнаружили английскую свинцовую печать во время раскопок в Пскове. Находка относится к XVI веку. По данным ученых, печать была в ходу во времена Карла II Стюарта, а также псковского купца Сергея Поганкина.