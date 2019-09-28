Поиск захоронений расстрелянных немцами жителей начали под Брянском

Поисковый отряд «Искатель» Брянского регионального отделения «Поискового движения России» начинает экспедицию в Брасовском районе, где предположительно находится захоронение около 500 местных жителей.

Как рассказал ТАСС командир поискового отряда Сергей Гришин в субботу, 28 сентября, немцы расстреляли жителей при отступлении из Брянской области в августе 1943 года.

Согласно документам Центрального архива Министерства обороны, захоронения должны находиться вблизи деревни Хутор Холметский в радиусе около 400-500 метров, отметил Гришин.

На территории уже проведены пробные раскопки. Обнаружены останки более 20 человек, в том числе детей. Характер повреждений показывает, что им стреляли в затылок.

Раскопки и подъем останков планируется начать весной 2020 года. Оккупация Брянской области немецкими войсками началась в октябре 1941 года и продолжалась до сентября 1943 года.

В мае археологи обнаружили захоронение солдат армии князя Василия Долгорукова в Крыму. Захоронение находится неподалеку от вала Перекопской крепости. Раскопки проходили еще в 2017 году, но идентифицировать останки удалось только сейчас.