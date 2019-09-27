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Польша вновь потребовала $850 млрд репараций от Германии

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Варшава продолжит требовать репарации от Берлина, пока ФРГ не выплатит всю сумму. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе МИД Польши.

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Как рассказали в ведомстве, «проблема огромных страданий и разрушений, причиненных Польше во время Второй мировой войны, поднималась и будет и дальше подниматься». Там пояснили, что ущерб не был возмещен нападавшей стороной. В этой связи Варшава не считает вопрос о репарациях закрытым, как на том настаивает руководство Германии.

Между тем в МИД ФРГ «Известиям» сказали, что считают вопрос окончательно урегулированным, но признают моральную и политическую ответственность за преступления нацистов. В пресс-службе министерства подчеркнули, что «порицают злодеяния нацистского режима на самом высоком уровне» и «никогда не перестанут помнить и работать над осмыслением содеянного».

Дальнейшее углубление этой темы подорвет и без того небезупречные отношения двух стран, заявили «Известиям» в бундестаге.

По итогам Потсдамской конференции в 1945 году Москва и Варшава условились, что последняя получает репарации из доли СССР, который, в свою очередь, взимает их с восточной зоны Германии.

Позднее в 1954 году между Польской Народной Республикой (ПНР) и СССР было заключено соглашение, по которому обе страны отказывались от претензий к «братской» ГДР. Именно к этому договору апеллирует Германия.

С точки зрения Варшавы он недействителен, поскольку коммунистическая ПНР подписала соглашение под давлением Москвы, а мнение польской общественности тогда якобы не учитывалось.

Подробнее — в материале «Известий»:

Польше денег: Варшава вновь потребовала репарации от Берлина

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