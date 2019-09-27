Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой

Российский государственный военный архив получит электронные копии документов примерно полумиллиона советских военнопленных времен Второй мировой войны, из них сделают базу данных онлайн.

Как пишет в пятницу, 27 сентября, газета «Коммерсант», соответствующее соглашение было подписано накануне в Берлине между Российским военным архивом и Федеральным архивом ФРГ в рамках проекта «Советские и немецкие военнопленные и интернированные».

По данным издания, соглашение позволит создать поисковую базу данных по этим документам.

В совместном проекте помимо PГBA участвуют Министерство обороны России и корпорация «Элар», а с немецкой стороны — Германский исторический институт в Москве (ГИИМ), Федеральный архив и Немецкий союз по уходу за военными могилами.

23 августа Минобороны России в честь годовщины освобождения Молдавии от немецко-румынской оккупации опубликовало архивные документы об этом эпизоде Великой Отечественной войны, а также ультиматум генерала Федора Толбухина войскам рейха.