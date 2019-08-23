Прямой эфир

Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России на своем сайте в честь годовщины освобождения Молдавии от немецко-румынской оккупации опубликовало архивные документы об освобождении республики, а также ультиматум генерала Федора Толбухина войскам рейха.

«Еле живые узники Освенцима целовали советский танк»
«Еле живые узники Освенцима целовали советский танк»
В День памяти жертв Холокоста дочь освободительницы лагерей смерти поделилась с «Известиями» воспоминаниями своей матери

Освобождение Кишинева отмечается 24 августа. В 1944 году в ходе продвижения Красной Армии была освобождена Молдавская ССР.

Генерал Толбухин в своем ультиматуме командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии гарантировал при прекращении сопротивления сохранить жизнь, обеспечить безопасность и оказать медицинскую помощь раненым.

В ходе операции в плен советской армии попали 55,8 тыс. немецких и румынских военных.

Всего объединенная немецко-румынская группировка насчитывала 197 тыс. солдат и офицеров, 9,5 тыс. пулеметов, 1,5 тыс. минометов, 90 танков и порядка 1 тыс. других видов орудий.

Помимо документа с ультиматумом, Минобороны опубликовало архив о жизни населения Молдавии в период оккупации во время Великой Отечественной войны.

Так, в специальном разделе представлены материалы фронтовых газет и боевых донесений, которые иллюстрируют все ужасы, пережитые мирным населением.

«Захватчики всячески подавляли молдавскую национальную культуру: были варварски уничтожены оперный и драматический театры, закрыто большинство школ. Население города, достигавшее при советской власти 300 тыс. человек, при румынской оккупации сократилось в 10 раз», — отмечается в материале.

Кроме того, все евреи были выселены румынами из города, а затем расстреляны. Население же республики проходило специальную проверку. Признанные «подозрительными» граждане арестовывались и подвергались наказаниям.

13 июля Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
На Украине рассекретили документы об УНР и об убийстве Симона Петлюры

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019