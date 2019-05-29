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Массовое захоронение армии князя Долгорукова обнаружили в Крыму

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Фото: commons.wikimedia.org
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Археологи обнаружили захоронение русских солдат армии князя Василия Долгорукова на севере Крыма. Об этом в среду, 29 мая, рассказал генеральный директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Захоронение находится неподалеку от вала Перекопской крепости. Раскопки проходили еще в 2017 году, но идентифицировать останки удалось только сейчас.

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«В 2017 году поисковым отрядом, который занимался исследованием и поиском незахороненных солдат периода Великой Отечественной войны, были обнаружены захоронения, которые по характеру находок свидетельствуют о том, что это захоронение русской армии конца XVIII века», — цитирует Мальгина телеканал «Звезда».

По словам директора музея, на кладбище были захоронены военнослужащие 2-й армии Долгорукова, которая заняла полуостров во время второй русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Русская армия несла большие потери прежде всего от инфекционных болезней, поэтому кладбище пополнялось в течение нескольких лет, считает Мальгин.

В 80–90-е годы прошлого века территория, на которой было обнаружено кладбище, попала под застройку дачного кооператива. По мнению искусствоведа, останки необходимо перезахоронить и на этом месте воздвигнуть памятник.

Князь Василий Михайлович Долгоруков-Крымский командовал русской армией, завоевавшей Крым, во время русско-турецкой войны 1768–1774 годов. В память об этом получил титул «Крымский».

В марте декан исторического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского Александр Герцен рассказал, что археологи обнаружили 10 тыс. артефактов в ходе первых полномасштабных раскопок на территории Ханского дворца в Бахчисарае. В основном это фрагменты строительных материалов, но есть и предметы быта.

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