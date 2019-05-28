Треть россиян захотели летом отдохнуть в Крыму

Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года. Об этом говорится на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом самым желанными для россиян, согласно опросу, являются зарубежные страны — за границей хотели бы отдохнуть 39% опрошенных. На третьем месте оказалось черноморское побережье Кавказа (26%).

В реальности же 44% россиян собираются провести свой отпуск дома, еще 26% намерены отправиться на загородный отдых. В качестве причин отказа от поездок лидирует недостаток финансов, о котором заявили 53% опрошенных. Еще 15% выехать из города проживания помешают семейные дела, 14% пожаловались на большое количество работы.

16 мая эксперты составили рейтинг российских направлений для летнего курортного отдыха на море. В списке лидируют Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка и Севастополь в Крыму, а также Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае. В среднем туристы бронируют летний отдых на российских курортах на 10–11 дней.