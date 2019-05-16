Названы самые популярные места отдыха россиян в майские праздники

Россияне в майские праздники чаще всего отдыхали в Сочи, Крыму и Анапе — эти курорты оказались наиболее бюджетными вариантами. Об этом на брифинге в НСН рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она отметила, что на втором месте по популярности оказались поездки в Турцию, Египет, на Кипр, в Испанию и Болгарию. В топ-10 популярных направлений вошли также Таиланд, Тунис и Хорватия.

«Общее количество туристических поездок превышает на 20% объемы прошлого года. Большинство туров были длительностью 10-20 дней. Многие люди вернулись только вчера», — рассказала Ломидзе.

По сообщениям экспертов отрасли, несмотря на продолжительные праздники, лишь треть улетевших отдыхать россиян вышли на работу 13 мая, большая часть путешественников предпочла продлить свой отпуск, пишет «Федеральное агентство новостей».

13 мая сообщалось, что Мальдивы, Таиланд и Великобритания возглавили рейтинг самых дорогих авиаперелетов из России на майские праздники.