Прямой эфир

Названы самые популярные места отдыха россиян в майские праздники

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне в майские праздники чаще всего отдыхали в Сочи, Крыму и Анапе — эти курорты оказались наиболее бюджетными вариантами. Об этом на брифинге в НСН рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Родная заграница: приятные выходные в провинциальном Витебске
В уютном белорусском городке туристов ждут старинные храмы, музей Шагала и отличные драники

Она отметила, что на втором месте по популярности оказались поездки в Турцию, Египет, на Кипр, в Испанию и Болгарию. В топ-10 популярных направлений вошли также Таиланд, Тунис и Хорватия.

«Общее количество туристических поездок превышает на 20% объемы прошлого года. Большинство туров были длительностью 10-20 дней. Многие люди вернулись только вчера», — рассказала Ломидзе.

По сообщениям экспертов отрасли, несмотря на продолжительные праздники, лишь треть улетевших отдыхать россиян вышли на работу 13 мая, большая часть путешественников предпочла продлить свой отпуск, пишет «Федеральное агентство новостей».

13 мая сообщалось, что Мальдивы, Таиланд и Великобритания возглавили рейтинг самых дорогих авиаперелетов из России на майские праздники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянам дали советы по возвращению в рабочий ритм после майских праздников
Голикова высказалась против сокращения майских праздников

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017