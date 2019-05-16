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Названы десять популярных российских курортов для отдыха на море

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Эксперты составили рейтинг российских направлений для летнего курортного отдыха на море. В списке лидируют Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка и Севастополь в Крыму, а также Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае, сообщает Tvil.ru.

По данным сервиса, туристы бронируют летний отдых на российских курортах в среднем на 10–11 дней и потратят на аренду жилья от 2,3 тыс. до 3,4 тыс. рублей в сутки. При этом дешевле всего отдохнуть можно в Анапе (2,3 тыс. рублей в день), дороже всего — в Ялте (3,4 тыс. рублей). Отдых в Сочи обойдется примерно в 2,4 тыс. рублей в сутки, передает «РИА Новости».

Отмечается, что самый длительный летний отдых на черноморских курортах бронируют в Евпатории (в среднем 12 дней) и Анапе (11 дней).

Эксперты составляли рейтинг на основе оплаченных заявок (броней) на проживание в мини-отелях, квартирах и гостевых домах c 1 июня по 31 августа 2019 года.

15 мая сообщалось, что Прага, Барселона и Тбилиси стали самыми популярными направлениями среди туристов из России на лето 2019 года.

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