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Россиянам предрекли серьезный рост доходов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Реальные располагаемые доходы россиян в ближайшие четыре года вырастут на 6,1%. Это произойдет за счет ускорения экономики и реализации нацпроектов, сообщили в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

В прогнозе экспертов отмечается, что доходы в этом году в номинальном выражении составят 62,2 трлн рублей, увеличившись за год на 0,8%. При этом в последующие годы благосостояние граждан продолжит расти.

Так, в 2022-м они достигнут 73,9 трлн рублей, то есть номинальный рост прибыли ежегодно будет составлять 5–6%.

Как объяснил один из авторов прогноза, замдиректора ИНП РАН Александр Широв, на факторы увеличения показателей повлияют ускорение российской экономики, выполнение нацпроектов, а также принимаемые государством меры в социальной политике, в том числе индексация зарплат и пенсий.

Однако оценки ИНП значительно оптимистичнее официального прогноза Минэкономразвития, согласно которому рост реальных доходов в 2019 году составит 0,1%.

Опрошенные «Известиями» эксперты также не видят в нынешних экономических условиях предпосылок для роста доходов россиян.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Доход конем: россияне за четыре года разбогатеют на 6,1%

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