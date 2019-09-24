Путин обсудит с членами правительства рост доходов населения

Президент России Владимир Путин в среду, 25 сентября, обсудит с членами правительства дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Помимо этого, глава государства и члены кабмина обсудят ряд других актуальных вопросов, передает «РИА Новости».

6 сентября глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что динамика реальных доходов российских граждан неудовлетворительна, эту проблему необходимо решать на базе экономического роста.

В конце августа Путин отмечал, что слишком медленный рост доходов россиян вызывает беспокойство. Глава государства подчеркивал необходимость сделать экономический рост «более устойчивым и более динамичным».

Тогда же Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных доходов россиян с 1 до 0,1% в 2019 году. При этом глава ведомства Максим Орешкин отметил, что по-прежнему ожидается рост доходов населения в 2020 году на уровне 1,5% и до 2,4% в 2024 году.