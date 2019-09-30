ФК «Ахмат» покинул главный тренер Рахимов

Главный тренер грозненского ФК «Ахмат» Рашид Рахимов покидает свой пост после поражения команды в гостевом матче 11-го тура Кубка России по футболу от «Сочи». Его отставку принял президент клуба Магомед Даудов, сообщает пресс-служба «Ахмата» в понедельник, 30 сентября.

«После одиннадцати туров команда находится на дне турнирной таблицы. В сложившейся ситуации перемены необходимы. Я благодарен Рашиду Маматкуловичу за годы совместной работы», — сказал Даудов.

Он добавил, что в ближайшее время «Ахмат» определится с выбором нового главного тренера.

Рахимов возглавил «Ахмат» в начале сентября прошлого года. До этого он руководил командой из Грозного в период с 2013 по 2017 год, когда она носила название «Терек». Кроме того ранее он возглавлял московский «Локомотив», пермский «Амкар» и австрийскую «Адмиру».

Сейчас «Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице, на счету клуба девять очков. 5 октября команда сыграет в гостях с «Уфой».