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МИД России пообещал ответить на новые санкции США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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МИД России пообещал ответить на новые антироссийские санкции США, введенные в понедельник, 30 сентября, за «вмешательство в выборы». Комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

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«Антироссийский выпад не останется без ответа. Одновременно призываем американских политиков прекратить бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю, вернуться на позиции здравого смысла», — сказано в сообщении.

Как отметили в министерстве, введение очередных санкций говорит об охватившем США внутриполитическом кризисе, в котором российская тематика специально используется частью американского истеблишмента в качестве инструмента для достижения собственных конъюнктурных целей.

Ранее в этот же день США расширили пакет санкций против России. В список добавили двух граждан РФ и три российские компании.

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборный процесс началось в США после победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2016 года. В конце марта 2019-го минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

В сентябре прошлого года Трамп подписал исполнительный указ об ответственности за вмешательство в выборы в США. Он предусматривает введение санкций против иностранных лиц и организаций, которых американские спецслужбы заподозрят во вмешательстве в выборы, в частности, с помощью кибератак. Отдельно отмечалось, что указ не направлен против каких-то конкретных стран.

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