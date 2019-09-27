В МИД РФ отреагировали на новые антироссийские санкции США

США новыми антироссийскими санкциями «превзошли себя в собственном безрассудстве», заявили в МИД России в пятницу, 27 сентября.

В российском дипломатическом ведомстве отметили, что введенные накануне санкции «стали 75-ми с 2011 года, когда Вашингтон свернул объявленную им же «перезагрузку» двусторонних отношений и начал заниматься их разрушением».

«С тех пор американские инициаторы санкционного давления на Россию не добились никакого результата. На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве», — подчеркнули в МИДе.

В ведомстве добавили, что по заявлению Вашингтона санкции должны стать наказанием «за организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии».

«Поскольку ВКС России с 2015 года оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов», — отмечается в сообщении.

В МИДе добавили, что «США уличили себя в откровенном пособничестве терроризму». Подчеркивается, что Москва решительно осуждает «циничность и беспринципность политики Вашингтона».

О введении новых санкций против трех россиян, одной российской компании и пяти судов в четверг сообщил американский минфин. Под ограничения попали три менеджера компании «Совфрахт» — Илья Логинов, Иван Окороков и Карен Степанян. В сообщении министерства говорится, что они «содействовали в организации поставок авиатоплива для российских войск в Сирии».