Глава отделения «Христианско-демократического союза» (ХДС) в немецкой федеральной земле Тюрингия Майк Моринг призвал к процессу постепенного снятия санкций с России, который следует начать до 2021 года.

«Первые шаги должны быть в этом легислатурном периоде бундестага», — сказал политик в интервью изданиям медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), опубликованном в среду, 25 сентября.

По мнению Моринга, снятие санкций можно «привязать к восточной Украине», поскольку там «возможно движение».

«Если там будет видно, что удается прийти к разумному решению, санкции можно ослабить, постепенно, шаг за шагом», — подытожил он.

Ранее в сентябре Моринг заявил, что санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране. Он добавил, что восточные немцы выступают за восстановление хороших отношений с Москвой.

Ухудшение взаимодействия России и ЕС произошло в 2014 году. Из-за ситуации на Украине европейские страны и США ввели санкции против Москвы, возложив на нее ответственность за происходящее.

Россия указала на беспочвенность обвинений и санкций и ввела ответные меры. В последние годы призывы к восстановлению отношений с Россией звучат из Европы всё чаще.