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Пушков оценил слова Киева о тяжести антироссийских санкций для Запада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Западу сложно придерживаться санкций против Москвы.

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Он отметил, что деградация санкций неизбежна, и только Киев продолжает мечтать о «целостном механизме» ограничительных мер.

«Для ведущих стран Запада такая политика нереальна - вес и роль России слишком велики», - указал Пушков в Twitter.

17 сентября украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил мнение, что западным странам становится сложно придерживаться антироссийских санкций. При этом ограничения, по его мнению, вынуждают Москву «двигаться в правильном направлении».

США и страны ЕС ввели санкции против Москвы в 2014 году на фоне начала внутриукраинского конфликта и присоединения Крыма к России. Ответственность за ухудшение ситуации на Украине западные страны возложили на РФ. При этом российская сторона неоднократно отмечала, что не имеет отношения к внутренним проблемам соседнего государства и выступает за скорейшее разрешение ситуации.

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