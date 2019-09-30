Юрист объяснил условный срок для Устинова

Мосгорсуд заменил приговор актеру Павлу Устинову с 3,5 года колонии на 1 год условно в том числе благодаря вниманию общественности к данному делу. Об этом заявил адвокат, эксперт по правовым вопросам общероссийского движения «Сильная Россия» Янис Юкша.

По его словам, по ч. 1 ст. 318 УК РФ предусмотрены разные виды наказания, в том числе штрафы и принудительные работы, но чаще всего суд назначает условный срок.

«Изначальный приговор суда, 3,5 года колонии, и запечатленные на видео действия, с моей точки зрения, не соответствуют друг другу. В данном случае, даже если насилие применялось, то это ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни»), а не вторая — «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья», — цитирует адвоката «РИА Новости».

Эксперт отметил, что общественное внимание к делу актера также повлияло на пересмотр изначально назначенного наказания, которое Юкша счел «чрезмерно суровым», а работу суда первой инстанции — оставляющей «желать лучшего».

По мнению адвоката, отказ Тверского суда Москвы приобщать видеозапись задержания Устинова к материалам дела говорит о нежелании разбираться в ситуации.

30 сентября Мосгорсуд изменил категорию преступления с тяжкой на средней тяжести и заменил Устинову приговор по делу на 1 год условно с испытательным сроком 2 года. Сторона обвинения пояснила, что актера задержали за скандирование оскорбительных лозунгов, его вина доказана, и требовала условного срока с испытательным в 4 года. Не наказывать Устинова реальным лишением свободы просил и потерпевший сотрудник ОМОНа Александр Лягин.

Перед вынесением приговора актер сказал, что в момент задержания ждал друга и «не представлял никакой опасности», однако вместо того, чтобы «спокойно подойти и объяснить», омоновцы «начали заламывать». При этом Устинов добавил, что уважительно относится к правоохранителям и не хочет для них наказания «за превышение полномочий».

Согласно материалам дела, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади Устинов оказал активное сопротивление при задержании, в результате чего у одного из омоновцев обнаружили вывих плечевого сустава левой руки.