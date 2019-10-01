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Протестные построения: каталонцы напомнят Мадриду о независимости

В автономии состоится митинг сторонников отделения региона от испанского королевства
Фото: Global Look Press/Celestino Arce Lavin
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Протестные построения: каталонцы напомнят Мадриду о независимости
2019-09-30 18:36:25">
2019-09-30 18:36:25
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В годовщину референдума о независимости Каталонии — 1 октября — в регионе снова пройдут митинги. Два года назад Мадрид признал незаконным голосование, на котором 90% его участников высказались за отделение региона от Испании. Впрочем, сегодня в кругах сепаратистов наблюдается раскол. Более того, как рассказали «Известиям» в госсекретариате по вопросам Испании в мире при МИД страны, каталонские лидеры теряют доверие на международной арене. Но ожидать, что протесты в скором времени сойдут на нет, не приходится, считают эксперты.

Раскол у сепаратистов

Активисты и простые жители Каталонии, поддерживающие отделение региона от Испании, 1 октября вновь выйдут на улицы. Именно в этот день два года назад состоялся референдум о независимости от королевства автономного сообщества, находящегося на северо-востоке Пиренейского полуострова.

В 2017 году в нем приняли участие более 2 млн человек, 90% из которых утвердительно ответили на единственный вопрос в бюллетене. Он звучал так: «Хотите ли вы, чтобы Каталония была независимым государством в форме республики?».

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Сторонники независимости Каталонии во время митинга в Барселоне. 2 октября 2017 года

Сторонники независимости Каталонии во время митинга в Барселоне. 2 октября 2017 года

Фото: REUTERS/Yves Herman

Спустя два года после этих событий сторонники независимости всё еще продолжают устраивать манифестации, чтобы напомнить о своих целях и требованиях, однако количество приверженцев идеи отделения неминуемо уменьшается, сообщили «Известиям» в государственном секретариате по вопросам Испании в мире при МИД страны.

Сторонников независимости Каталонии оказалось меньше противников

По мнению представителей секретариата, движение за независимость Каталонии разделилось между теми, кто готов всевозможными способами добиваться отделения региона, и теми, кто намерен действовать строго в рамках существующего закона — то есть через диалог с официальными властями в Мадриде.

— Число последних увеличивается с каждым днем, — объяснили в секретариате.

Там подчеркнули, что такое разделение вредит сепаратистам, «особенно в контексте заметной потери доверия на международной арене».

В ведомстве не стали давать свои прогнозы относительно того, сколько участников ожидается на манифестациях в этот вторник, но напомнили, что количество пришедших на недавний митинг в Барселоне, состоявшийся в национальный день Каталонии, было самым низким с 2012 года.

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Сотрудники испанской полиции во время столкновений со сторонниками независимости Каталонии. 29 сентября 2018 года

Сотрудники испанской полиции во время столкновений со сторонниками независимости Каталонии. 29 сентября 2018 года

Фото: REUTERS/Albert Gea

Агентство Associated Press ранее сообщало, что приблизительно 600 тыс. сторонников отделения региона от Испании вышли на улицы 11 сентября. В то время как в прошлом году на это мероприятие пришло около миллиона человек.

В свою очередь, исполняющий обязанности председателя правительства Испании Педро Санчес недавно заявил, что сторонникам отделения автономии следует публично признать, что их движение провалилось и загнало каталонцев в тупик.

На запрос «Известий» в каталонском правительстве не смогли предоставить оперативного комментария.

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Еще не конец

Но не стоит ожидать, что в ближайшее время сепаратистские настроения в каталонском обществе пойдут на спад, рассказала «Известиям» профессор НИУ ВШЭ Татьяна Коваль.

— Сторонники отделения Каталонии от Испании будут и далее последовательно проводить эту линию, и в ближайшие годы этот конфликт не будет разрешен, — сказала эксперт.

Профессор также напомнила, что движение за независимость автономного сообщества — не тенденция последних лет. Оно представляет собой конфликт, который развивается на протяжении как минимум десятилетия, и Каталонии в целом свойственно противопоставление себя остальной части испанского королевства.

Те жители автономии, которые сегодня выйдут на улицы, продолжат выступать с протестными движениями и голосовать за сторонников независимости, сказала «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова. По ее мнению, они не изменят свою позицию ни при каких обстоятельствах.

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Огромный флаг Каталонии, развернутый участниками митинга во время празднования Национального дня Каталонии в Барселоне. 11 сентября 2019 года

Огромный флаг Каталонии, развернутый участниками митинга во время празднования Национального дня Каталонии в Барселоне. 11 сентября 2019 года

Фото: ANC/fotoperiodismo.net/Handout via REUTERS
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Впрочем, несмотря на то что общество в автономии расколото, а сторонники независимости смогли одержать победу на досрочных парламентских выборах в Каталонии, а также во время голосования в Европарламенте, отделение неспокойного региона от Испании в обозримом будущем невозможно. Это связано прежде всего с тем, что такое развитие событий не предусмотрено испанской конституцией, объяснила эксперт.

Татьяна Коваль также выразила опасение относительно формирования группы экстремистов среди сторонников независимости Каталонии, в то время как местные СМИ сообщают об усилении полицейского присутствия в регионе.

26 августа Национальный суд Испании вынес решение о предварительном тюремном заключении семерых членов радикальной каталонской организации «Комитеты защиты республики», которые занимались разработкой акций неповиновения. Им, в частности, были предъявлены обвинения в подготовке восстания, терроризме и владении взрывчатыми веществами.

В целом в том, как сложилась ситуация в Испании, виновны как Мадрид, так и Барселона, считает Екатерина Черкасова. На сегодняшний день взаимоприемлемое решение можно найти только при проведении полномасштабных переговоров между сторонами по всему комплексу накопившихся проблем, в том числе экономических, политических, финансовых, культурных и лингвистических.

Справка «Известий»

После того, как 1 октября 2017 года на референдуме большинство проголосовало за отделение Каталонии от Испании, 27 октября местный парламент утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Мадрид применил 155-ю статью конституции, которая фактически ввела его прямое управление автономией, а бывшему председателю правительства, Карлесу Пучдемону и 13 отстранённым главам каталонского правительства, были предъявлены обвинения в бунте, мятеже, а также растрате. Пучдемон бежал из Испании и на данный момент находится в Брюсселе. Против него до сих пор возбуждено уголовное дело, по которому уже в октябре вынесут решение.

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