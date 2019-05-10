Сторонников независимости Каталонии оказалось меньше противников

Противников независимости Каталонии от Испании впервые за два года оказалось больше, чем сторонников. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного центром изучения общественного мнения при правительстве автономии, сообщает 10 мая El Pais.

Однако разрыв между сторонниками и противниками независимости региона минимален. Он даже меньше погрешности самого опроса, которая составляет 3,1%. Исследование проводилось с 30 апреля по 6 мая, в нем приняли участие тысяча человек.

На вопрос «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством?» положительно ответили 47,2% участников исследования, отрицательно — 48,6%. В предыдущем опросе, проводившемся в марте этого года, противников независимости было 44,1%.

В последний раз число сторонников сохранения территориальной целостности страны в автономном сообществе превышало число сторонников независимости в июне 2017 года.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства. 27 октября парламент автономии принял резолюцию о независимости. Однако испанские власти отказались ее признавать, распустили местное правительство, взяли на себя управление Каталонией и объявили о досрочных выборах в регионе.