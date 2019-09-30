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Центральный стадион профсоюзов реконструируют в Воронеже

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев дал поручение определить дальнейшую судьбу Центрального стадиона профсоюзов. Департамент физической культуры и спорта должен принять решение в течение трех недель.

Стадион был открыт в 1930-е годы. Спортивное строение находится в собственности у Воронежского областного объединения организаций профсоюзов. Структура не располагает средствами, необходимыми для реконструкции стадиона. Тем временем на состояние объекта жалуются болельщики ФК «Факел», спортсмены, а также городские власти. Об этом сообщает ИА «Абирег».

В рамках отчета главы департамента физической культуры и спорта о реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» губернатор вновь обратил внимание на тему реконструкции стадиона. Александр Гусев дал поручение определиться с форматом взаимодействия с профсоюзами для ремонта сооружения.

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