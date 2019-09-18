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Стадион «Волга» капитально отремонтируют в Саратове

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В Заводском районе Саратова капитально отремонтируют стадион «Волга». Об этом начальник управления по физической культуре и спорту Николай Кузнецов сообщил на внеочередном заседании комиссии гордумы по соцсфере.

По его словам, проект предусматривает укладку синтетического покрытия на беговых дорожках и легкоатлетических секторов, устройство запасного футбольного поля и площадки для воркаута. Также подрядчик благоустроит территорию, восстановит освещение и отремонтирует ограждения, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Стоимость работ составит 65 млн рублей. Их выделят из бюджета Саратовской области.

Кузнецов также сообщил, что на завершающей стадии находятся проектные работы по стадиону «Спартак». Их планируется завершить в ноябре этого года.

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