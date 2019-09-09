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Новый школьный стадион открыли в Ижевске

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В Ижевске (Удмуртская Республика) завершили строительство нового многофункционального стадиона школы № 74. Работы выполнили за два с половиной месяца.

В воскресенье, 8 сентября, состоялась торжественная церемония открытия. На ней присутствовали глава города Олег Бекмеметьев, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике региона Александр Варшавский, трехкратный вице-чемпион Зимних Олимпийских игр – 2014, чемпион мира – 2015 в скиатлоне, трехкратный вице-чемпион мира, многократный чемпион России Максим Вылегжанин, сообщает ИА «Сусанин».

На стадионе уложено поле для мини-футбола, обустроена круговая и линейная беговые дорожки, прыжковая яма. Оборудована комбинированная волейбольная и баскетбольная площадка, установлен комплекс силовых тренажеров и площадка для общефизической подготовки.

Стоимость строительства составила почти 19,4 млн рублей. Большая часть средств поступила из федерального бюджета. Работы велись в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации».

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