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Новый футбольный манеж построят в Туле к декабрю

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В Туле к декабрю планируют завершить строительство нового футбольного манежа и тренировочного поля стадиона «Арсенал». Губернатор Тульской области Алексей Дюмин ход строительство объектов во вторник, 3 сентября.

Как рассказал помощник губернатора по спорту Дмитрий Яковлев, работы ведутся с опережением графика. Их планируют завершить к 1 декабря 2019 года, пишет газета «Тульские известия».

Глава региона в свою очередь настоятельно рекомендовал вести работы качественно. Также он обратил внимание на необходимость ремонта входных групп на центральном входе стадиона, бассейна и изменение дизайна билетных касс.

Алексей Дюмин также напомнил, что «Арсеналу» на днях исполняется 60 лет. Сегодня он собирает до 20 тыс. зрителей.

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