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Стадион «Авангард» в Ялте реконструируют за 976 млн рублей

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В Ялте планируют реконструировать учебно-тренировочный центр «Авангард». На эти цели власти республики направят 975,8 млн рублей, следует из официального сайта госзакупок.

Подрядчик должен будет построить трибуны на 4 тыс. мест помещениями под ними, футбольные поля, спортивные площадки. Кроме того, необходимо будет отремонтировать сети газо-, тепло- и водоснабжения, канализации, провести благоустройство и озеленение территории, пишет ИА «Крыминформ».

Также в обязанности исполнителя войдет реконструкция берегоукрепительных сооружений пляжа «Солнечный» в Ялте.

Максимальная стоимость контракта составляет 975 млн 818 тыс. рублей. Средства поступят из бюджета республики. Подрядчик должен будет выполнить реконструкцию до 1 декабря 2021 года.

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