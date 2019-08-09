Стадион «Авангард» в Ялте реконструируют за 976 млн рублей

В Ялте планируют реконструировать учебно-тренировочный центр «Авангард». На эти цели власти республики направят 975,8 млн рублей, следует из официального сайта госзакупок.

Подрядчик должен будет построить трибуны на 4 тыс. мест помещениями под ними, футбольные поля, спортивные площадки. Кроме того, необходимо будет отремонтировать сети газо-, тепло- и водоснабжения, канализации, провести благоустройство и озеленение территории, пишет ИА «Крыминформ».

Также в обязанности исполнителя войдет реконструкция берегоукрепительных сооружений пляжа «Солнечный» в Ялте.

Максимальная стоимость контракта составляет 975 млн 818 тыс. рублей. Средства поступят из бюджета республики. Подрядчик должен будет выполнить реконструкцию до 1 декабря 2021 года.