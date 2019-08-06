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Новый стадион построят в Челябинской области

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В городе Трехгорный Челябинской области планируют построить новый стадион. Такое распоряжение дал врио губернатора региона Алексей Текслер в ходе рабочего визита.

В рамках поездки он посетил школу № 106, которая была построена в 1953 году. Педагоги пожаловались на отсутствие стадиона для проведения занятий и рассказали, что учеников приходится водить на другую площадку, не относящуюся к школе, пишет 1obl.ru.

Текслер отметил, что на прилегающей площадке можно разместить стадион и поручил профильным ведомствам проработать вопрос.

Глава региона также посетил местную больницу, где оценил состояние палат и оборудования, и строящийся сквер здоровья, который планируют сдать 25 августа.

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