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Школьные стадионы обновят в Липецке

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В Липецке планируют реконструировать стадионы около четырех школ. Из областного бюджета на эти цели направлены 14 млн рублей.

Как сообщили в департаменте образования, работы стартовали у школ № 14, 42 и 70. Около школы № 14 рабочие установили бордюр и устроили основание под резиновое покрытие. Работы здесь планируют завершить к 9 октября, пишет Lipetskmedia.

На спортплощадке у школы № 70 заменят синтетическое покрытие волейбольной, баскетбольной площадок и футбольного поля. Аналогичные работы пройдут на стадионе школы № 42. Отличием станет асфальтированная беговая дорожка.

Работы около школы № 47 запланированы на 2020 год. В общей сложности на реконструкцию спортплощадок направят 14 млн рублей.

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