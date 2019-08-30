Власти Севастополя обещают увеличить количество спортобъектов вдвое

В Севастополе к 2024 году станет вдвое больше спортивных объектов, чем сейчас. Это пообещал начальник регионального управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко. По его словам, строительство ведется в рамках реализации нацпроекта «Спорт — норма жизни».

Как сказал чиновник, сейчас показатель обеспеченности жителей спортивной инфраструктурой — 32%. Показатель, которого необходимо достичь, — 60%.

Речь идет о строительстве стадиона «Горняк» и комплекса имени 200-летия Севастополя. Также спортивные площадки появятся в сельской местности.

В департаменте труда и соцзащиты населения Севастополя говорили, что в рамках реализации региональной составляющей нацпроекта Севастополь получит до 2024 года 6,6 млрд рублей, напоминает интернет-издание «Новый Севастополь».

Ранее стало известно, что в Севастополе в рамках нацпроекта «Образование» создадут Дом научной коллаборации при СевГУ.