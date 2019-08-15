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Дом научной коллаборации для детей хотят создать в Севастополе

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Севастополь претендует на субсидию из федерального бюджета на создание Дома научной коллаборации при СевГУ. Новый ключевой центр дополнительного образования детей должен способствовать инновационному развитию в условиях цифровизации экономики.

Проект может быть реализован в рамках нацпроекта «Образование» в 2020-2022 годах. «Порядка 10 млн рублей», – назвала и.о. вице-губернатора Мария Литовко сумму, на которую рассчитывает регион, передает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Кроме этого, Севастополь претендует на субсидии для создания в трёх школах города центров образования цифрового и гуманитарного профиля.

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