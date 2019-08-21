Севастопольские ученые создали портативный прибор для реанимации

Ученые Севастопольского госуниверситета создали первое в России устройство для сердечно-легочной реанимации в экстремальных условиях. Разработчиками стали Евгений Пашков, Виктор Поливцев и Олег Филипович, сообщает пресс-служба СевГУ.

По словам Пашкова, переносная установка выполнена в виде платформы, на которую укладывают пациента. На него накладывается бандаж и застегиваются ремни, после чего включается подача воздуха. При помощи ремней установка сжимает грудную клетку с частотой, с которой делается искусственное дыхание, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Устройство предусматривает наличие баллонов сжатого воздуха и источников питания. Может быть использовано в военно-полевой медицине, медицине катастроф, при перевозке или переноске больного. Также оно может быть состыковано с аппаратом искусственной вентиляции легких.

Аналоги портативной установки существуют в США, однако их стоимость примерно в четыре раза выше.

Устройство уже запатентовано. Сейчас ученые работают над созданием опытного образца.