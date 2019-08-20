Российский коллайдер планируют уменьшить до 470 м

Создаваемый в Новосибирске коллайдер будет вдвое компактнее, чем планировалось: его длина составит всего 470 м. Ученые придумали, как сделать ускоритель меньше и дешевле, но при этом мощнее.

Обычно подобные установки обладают внушительными размерами для достижения необходимых значений энергии, как, например, Большой адронный коллайдер, длина которого 27 км.

Однако российские ученые предложили иной подход — использование большей интенсивности, а не энергии, благодаря чему ускоритель займет сравнительно малую площадь. Новый инструмент обеспечит мировой приоритет отечественной науке в течение 10 лет.

С помощью аппарата специалисты планируют решить загадку антиматерии, а также внести правки в Стандартную модель взаимодействия элементарных частиц, которая сейчас не объясняет происхождение вещества, темной материи и энергии.

Подробнее — в материале «Известий»:

Всех разгоним: новый коллайдер будет меньше и мощнее, чем планировали