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Российский коллайдер планируют уменьшить до 470 м

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Создаваемый в Новосибирске коллайдер будет вдвое компактнее, чем планировалось: его длина составит всего 470 м. Ученые придумали, как сделать ускоритель меньше и дешевле, но при этом мощнее.

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Обычно подобные установки обладают внушительными размерами для достижения необходимых значений энергии, как, например, Большой адронный коллайдер, длина которого 27 км.

Однако российские ученые предложили иной подход — использование большей интенсивности, а не энергии, благодаря чему ускоритель займет сравнительно малую площадь. Новый инструмент обеспечит мировой приоритет отечественной науке в течение 10 лет.

С помощью аппарата специалисты планируют решить загадку антиматерии, а также внести правки в Стандартную модель взаимодействия элементарных частиц, которая сейчас не объясняет происхождение вещества, темной материи и энергии.

Подробнее — в материале «Известий»:

Всех разгоним: новый коллайдер будет меньше и мощнее, чем планировали

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