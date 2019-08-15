Уличные тренажеры установили на стадионе в Тверской области

В городе Осташков Тверской области в рамках национального проекта «Спорт — норма жизни» установили уличные тренажеры. Комплекс доступен всем желающим на стадионе «Спартак».

На приобретение и установку десяти тренажеров муниципалитету предоставили субсидию из регионального бюджета. Комплекс уличных тренажеров разместили в беседке под крышей, которая защитит спортсменов от дождя и солнца, сообщают «Тверские ведомости».

«Спартак» является единственным стадионом в городе и открыт для всех желающих. Здесь оборудовано футбольное поле, дорожка для бега, регулярно проводятся соревнования и тестирование по программе «Готов к труду и обороне».

В регионе принята Стратегия развития физкультуры и спорта до 2024 года. На реализацию проектов планируют направить 9,2 млрд рублей.