Онкологическая помощь станет доступнее для жителей Оренбуржья

В Оренбургской области до 2024 года откроют 17 центров амбулаторной онкологической помощи. Это необходимо для того, чтобы сделать ее более доступной.

По словам главного врача Оренбургского областного онкологического диспансера Алексея Климушкина, которые приводит РИА «Оренбуржье», в этих центрах будет выполняться весь спектр исследований. Затем пациента направят в онкодиспансер для проведения консилиума и определения тактики лечения.

Непосредственно в центрах будет выполняться часть процедур, лечебных и диагностических, таких как предоперационные процедуры химиотерапии, которые можно проводить в рамках дневного стационара.

Специалист отметил, что показатель онкозаболеваемости у региона высокий, превышающий среднероссийский на 15–17%. Оренбуржье входит в число 15 регионов с высоким уровнем онкопатологий.

Программа по снижению смертности от онкологии входит в нацпроект «Здоровье». В ее рамках предусмотрено обновление оборудования, обеспечение кадрами, снабжение инновационными лекарствам, повышение квалификации врачей-специалистов.

30 августа сообщалось, что в Бузулукскую больницу скорой помощи в Оренбургской области доставили новое диагностическое оборудование стоимостью более 22 млн рублей. Это было сделано в рамках нацпроекта «Здравоохранение».