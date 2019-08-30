Больница в Оренбуржье получила оборудование на 22 млн рублей

Бузулукская больница скорой помощи в Оренбургской области получила новое диагностическое оборудование стоимостью более 22 млн рублей. Закупка проведена в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Оборудование приобретено по направлениям «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Развитие детского здравоохранения». В частности, больница получила три аппарата УЗИ, два из них экспертного класса, третий — переносной. Для детской поликлиники закуплены назофаринголарингоскоп и гастродуоденоскоп. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье». Эти аппараты оснащены тонкими трубками, что позволяет сократить дискомфорт для детей-пациентов.

В больнице пояснили, что от качества диагностического оборудования зависит точность обследования. В 2020 году обновление техники в больнице продолжится.