Медицинский кластер появится в Арктической зоне Карелии

На севере Карелии появится арктический медицинский кластер, который объединит Кемскую, Беломорскую и Лоухскую центральные районные больницы, а также Узловую больницу на станции Кемь. По словам главы республики Артура Парфенчикова, благодаря новой структуре пациентам будет доступен единый ресурс медицинского оборудования и все врачи учреждений.

«Кроме того, такое объединение позволит создать специализированные медицинские центры по ряду направлений, чтобы люди могли получать высококвалифицированную помощь, не выезжая в Петрозаводск», — цитирует Парфенчикова ИА «Карелinform».

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» учреждения в Арктической зоне Карелии оснащают диагностическим оборудованием для оказания помощи детям. В 2020 году в Кемском и Беломорском районах откроют передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Ранее в республике увеличили объем финансирования санитарной авиации на 2019 год более чем в два раза, до 67 млн рублей.

Напомним, статус арктической территории подразумевает льготное налогообложение и условия инвестирования в развитие, а также ряд привилегий в социально-экономической сфере.