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Медицинский кластер появится в Севастополе

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Медицинский кластер планируют организовать в Севастополе. Два учреждения построят рядом с психоневрологическим интернатом и противотуберкулезным диспансером.

Кластер расположится на пересечении Камышовского и Фиолентовского шоссе. В нем объединятся психиатрическая и инфекционная больницы, онкологический диспансер, центр крови, бюро судмедэкспертизы, медицинский колледж и больница скорой помощи. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Больница скорой помощи и онкологический диспансер расположатся возле психоневрологического диспансера. На эту же территорию планируют перенести инфекционную больницу, строительство которой ранее предполагалось на улице Коммунистической. При этом сроки строительств необходимых зданий увеличатся.

Для больницы скорой помощи на 400 коек создадут современную инфраструктуру с транспортными развязками и службой собственного общественного транспорта.

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