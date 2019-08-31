Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах

Правительство России приняло проект распоряжения о выделении Министерству здравоохранения денежных средств из резервного фонда кабинета министров. Об этом в субботу, 31 августа, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Средства в размере 421 498,3 тыс. рублей направят Республике Хакасия, Красноярскому краю, Кемеровской и Самарской областям. Они предназначены для строительства и реконструкции объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.

Накануне Бузулукская больница скорой помощи в Оренбургской области получила новое диагностическое оборудование стоимостью более 22 млн рублей. Закупка проведена в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее в августе министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что три целевых показателя национального проекта «Здравоохранение» на 2019 год достигнуты с опережением плана.