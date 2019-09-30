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Тело пропавшего четыре месяца назад пенсионера обнаружили в Карелии

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В Республике Карелия обнаружили тело мужчины, который пропал в Лахденпохском районе в мае этого года. Об этом поисково-спасательный отряд «Доброспас» сообщает в своей группе «ВКонтакте».

Тело 70-летнего пенсионера было найдено в понедельник, 30 сентября. Официального комментария от правоохранительных органов пока не поступало, пишет ИА «Карелinform».

17 сентября сообщалось, что в Ленинградской области обнаружили 88-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу. Жительница Кингисеппского района ушла из дома еще 13 сентября. На ее поиски отправился отряд «Лиза Алерт», который обнаружил ее спустя сутки.

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