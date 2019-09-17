В Ленобласти нашли потерявшуюся в лесу 88-летнюю женщину

В Ленинградской области нашли 88-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу. Об этом 17 сентября сообщает портал kp.ru.

Жительница Кингисеппского района ушла из дома еще 13 сентября. На поиски женщины отправился отряд «Лиза Алерт», который обнаружил ее спустя сутки.

У женщины диагностировали переохлаждение и отправили в больницу. Отмечается, что пережить ночь в лесу ей помогла подготовка, сменная одежда, термос и еда, которую она взяла на перекус.

23 августа сообщалось, что пропавший из больницы липецкий пенсионер прошел 40 км до дома.