Прямой эфир

Тело утонувшего в августе мальчика обнаружили в реке в Коми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Республике Коми на реке Вычегда обнаружили тело трехлетнего ребенка, который утонул 6 августа. Об этом 12 сентября сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на источник.

Рыбаки обнаружили тело вечером 11 сентября в 37 км от места падения ребенка в воду. По информации агентства, оно всплыло благодаря бурлению воды, которое создал катер аварийно-спасательного отряда.

Трагедия произошла 6 августа. Трое братьев трех, десяти и 12 лет рыбачили на понтонном мосту. Мостки не выдержали самого младшего ребенка, он упал в воду.

На помощь ему бросился старший брат. Оба мальчика утонули. Тело 12-летнего ребенка обнаружили родственники.

СКР по Коми проводит доследственную проверку по факту случившегося. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Катер задействуют в поисках пропавшего в Коми трехлетнего ребенка
Вещи утонувших детей обнаружили на реке Вычегда в Коми

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019