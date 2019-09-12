Тело утонувшего в августе мальчика обнаружили в реке в Коми

В Республике Коми на реке Вычегда обнаружили тело трехлетнего ребенка, который утонул 6 августа. Об этом 12 сентября сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на источник.

Рыбаки обнаружили тело вечером 11 сентября в 37 км от места падения ребенка в воду. По информации агентства, оно всплыло благодаря бурлению воды, которое создал катер аварийно-спасательного отряда.

Трагедия произошла 6 августа. Трое братьев трех, десяти и 12 лет рыбачили на понтонном мосту. Мостки не выдержали самого младшего ребенка, он упал в воду.

На помощь ему бросился старший брат. Оба мальчика утонули. Тело 12-летнего ребенка обнаружили родственники.

СКР по Коми проводит доследственную проверку по факту случившегося. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.