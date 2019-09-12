Потерявшуюся в лесу пенсионерку нашли в Алтайском крае

В Заринском районе Алтайского края сотрудники МЧС спасли 81-летнюю женщину, которая потерялась в лесу около села Новоманошкино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

В среду, 11 сентября, от родственников пенсионерки поступило сообщение, что женщина ушла в район бывшей пасеки и к назначенному времени не вернулась. В поисках жительницы Барнаула задействовали более 30 человек, пишет altapress.ru.

По словам старшего поисковой группы, начальника 5-го отряда федеральной противопожарной службы по краю Владимира Ильинова, в 3 км от возможного места нахождения женщины спасатели подавали сигналы и включали сирены. Через некоторое время они услышали голос, объехали лог и нашли ее, сидевшей на пне.

Пенсионерка была обессилена, самостоятельно выбраться из леса она не могла. Медицинская помощь ей не потребовалась.

4 сентября на пасеке в Приморском крае нашли 15-летнего подростка, которого искали в тайге почти две недели.