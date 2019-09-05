Пропавшего в Приморье подростка обнаружили на пасеке

В Приморском крае в тайге почти две недели искали 15-летнего жителя села Пщеницино Чугуевского района. Подростка удалось обнаружить в среду, 4 сентября, на пасеке недалеко от села Отрадное.

В течение 13 дней мальчика разыскивали спасатели, следователи, военные, волонтеры, местные жители, представители лесохраны. В работе были задействованы вертолет, квадроциклы и другая техника высокой проходимости.

«Люди работали на износ, почти без отдыха, под дождем», — рассказали РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Подростка удалось обнаружить на пасеке недалеко от села Отрадное. Там он пережидал непогоду — из-за подъема уровня воды в реке выбраться не получалось, а мобильная связь в данном месте отсутствует. Пчеловодное хозяйство и сторож спасли ребенку жизнь.

По словам мальчика, он питался грибами, ночевал под деревьями и жег костры. На пасеку он вышел на третий день.