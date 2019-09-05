Прямой эфир

Пропавшего в Приморье подростка обнаружили на пасеке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Приморском крае в тайге почти две недели искали 15-летнего жителя села Пщеницино Чугуевского района. Подростка удалось обнаружить в среду, 4 сентября, на пасеке недалеко от села Отрадное.

В течение 13 дней мальчика разыскивали спасатели, следователи, военные, волонтеры, местные жители, представители лесохраны. В работе были задействованы вертолет, квадроциклы и другая техника высокой проходимости.

«Люди работали на износ, почти без отдыха, под дождем», — рассказали РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Подростка удалось обнаружить на пасеке недалеко от села Отрадное. Там он пережидал непогоду — из-за подъема уровня воды в реке выбраться не получалось, а мобильная связь в данном месте отсутствует. Пчеловодное хозяйство и сторож спасли ребенку жизнь.

По словам мальчика, он питался грибами, ночевал под деревьями и жег костры. На пасеку он вышел на третий день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 70 человек ищут пропавшую под Липецком девочку
Собака больше месяца просидела около погибшего в Мурманской области туриста

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019