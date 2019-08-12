СК начал проверку по факту смерти педагога в лесу под Нижним Тагилом

Под Нижним Тагилом в лесу обнаружили тело 73-летнего педагога по физкультуре. По факту произошедшего Следственный отдел Пригородного района СУ СКР по Свердловской области проводит проверку.

Тело 73-летней женщины было обнаружено поисковиками отряда «Скорпион» недалеко от деревни Грани. Женщина ушла за грибами10 августа, после этого ее никто не видел.

Как рассказал ТагилСити.ру заместитель руководителя районного Следственного отдела Дмитрий Ермаков, проверка организована с целью установить характер смерти преподавателя.

2 августа в Великоустюгском районе Вологодской области нашли тело мужчины, который в конце июля ушел за грибами и не вернулся. По предварительной информации, смерть наступила от общего переохлаждения.