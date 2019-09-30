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Жителям Липецка покажут золото сарматов

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В Липецке в музее народного и декоративно-прикладного искусства 4 октября откроется выставка «Золото степей». Экспозиция является частью коллекции «Сокровища сарматов». Ее представляет Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник. Представленные на выставке предметы отражают хронологический период с IV века до н.э. по IV век н.э.

Посетители выставки увидят более 2 тыс. предметов, среди которых подлинные предметы и реконструкции уникальных находок, которые отражают духовный мир и культурное разнообразие степного народа: бусы, подвески, мечи, кубки для вина, амфоры, кувшины, культовые вещи, золотые и бронзовые украшения. Все это было найдено во время археологических раскопок на территории Ростовской области и в курганах сарматского периода, пишет GOROD48.RU.

На выставке пройдет мультимедийная интерактивная презентация «Серебряный юбилей золотой попоны». На ней покажут реконструкции одежды кочевников и редкие предметы из коллекции Азовского музея-заповедника, продемонстрируют научно-популярный фильм «Сокровища сарматов», что позволит посетить «Золотую комнату» Азовского музея, находясь при этом в Липецке.

Агентство отмечает, что подобная выставка устраивается в липецком музее впервые. Экспонаты побывали в Японии, Франции, Швейцарии, Великобритании, Германии, выставлялись в музеях Москвы и в Государственном Эрмитаже.

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