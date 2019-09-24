Школа для археологов открылась в Липецкой области

Археологическая школа «Северный Дон» начала работу в архпарке Аргамач в Липецкой области. На занятия приехали 150 студентов из 30 регионов страны, а также аспиранты из Германии и Беларуси.

За образовательную программу мероприятия отвечают 23 ученых, преимущественно доктора и кандидаты наук. Особое внимание планируется уделить обучению элементарным навыкам применения ГИС-технологий при выявлении и изучении объектов историко-культурного наследия, а также рассмотрению примеров правоприменительной практики в области охраны объектов культурного наследия, пишет Lipetskmedia. Запланированы экскурсионные поездки в музеи-заповедники «Куликово поле», «Костенки» и «Дивногорье».

В августе на окраине села Доброе в Липецкой области археологи обнаружили роговой жезл с навершием в виде головы утки. Он использовался в культовых обрядах людей, живших в эпоху неолита. Ученые предполагают, что жезл изготовлен из рога лося. Подобные находки никогда не регистрировались на территории Липецкой и соседних областей.