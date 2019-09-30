В Минпромторге не нашли причин для роста цен на молочную продукцию

Введение цифровой маркировки на готовую молочную продукцию не станет причиной для роста ее стоимости. Об этом 30 сентября «РИА Новости» рассказали в Министерстве промышленности и торговли России.

«Мы не ожидаем никаких сбоев в рознице и не считаем, что внедрение цифровой маркировки готовой молочной продукции может стать причиной роста цен на товары», — сообщили представители министерства, комментируя эксперимент по маркировке ряда видов готовых молочных товаров, который продлится до 29 февраля 2020 года.

В Минпромторге напомнили, что ранее госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила проект распоряжения правительства РФ, согласно которому с 1 июня 2020 года цифровая маркировка молока и молочной продукции станет обязательной. Одновременно с этим Минпромторг и Минсельхоз занимаются вопросом интеграции систем ГИС «Маркировка» и «Меркурий».

Как отметили в пресс-службе, эта интеграция необходима «для реализации сквозной прослеживаемости молочной продукции «от коровы до кассы» — таким образом, потребитель сможет быть уверен в легальности приобретаемого товара.

В системе «Меркурий» российские производители с июля 2018 года оформляют электронные ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию. С 1 сентября 2019 года оформление таких сертификатов стало обязательным для всей продукции, кроме питьевого молока, кисломолочных продуктов в потребительской упаковке и мороженого, они присоединятся к системе с 1 ноября.

Ранее в этот же день стало известно, что производители молочной продукции успешно протестировали цифровую маркировку товаров.

15 июля в России стартовал эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции. Новая маркировка, которая представляет собой цифровой двухмерный код Data Matrix, затронет мороженое, сыры, творог, кефир, йогурт, сливки и молоко, а также сгущенку. Целью эксперимента является проверка полноты и достаточности механизмов маркировки для предотвращения незаконного ввоза, производства и оборота.