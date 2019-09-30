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В Минпромторге не нашли причин для роста цен на молочную продукцию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Введение цифровой маркировки на готовую молочную продукцию не станет причиной для роста ее стоимости. Об этом 30 сентября «РИА Новости» рассказали в Министерстве промышленности и торговли России.

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«Мы не ожидаем никаких сбоев в рознице и не считаем, что внедрение цифровой маркировки готовой молочной продукции может стать причиной роста цен на товары», — сообщили представители министерства, комментируя эксперимент по маркировке ряда видов готовых молочных товаров, который продлится до 29 февраля 2020 года.

В Минпромторге напомнили, что ранее госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила проект распоряжения правительства РФ, согласно которому с 1 июня 2020 года цифровая маркировка молока и молочной продукции станет обязательной. Одновременно с этим Минпромторг и Минсельхоз занимаются вопросом интеграции систем ГИС «Маркировка» и «Меркурий».

Как отметили в пресс-службе, эта интеграция необходима «для реализации сквозной прослеживаемости молочной продукции «от коровы до кассы» — таким образом, потребитель сможет быть уверен в легальности приобретаемого товара.

В системе «Меркурий» российские производители с июля 2018 года оформляют электронные ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию. С 1 сентября 2019 года оформление таких сертификатов стало обязательным для всей продукции, кроме питьевого молока, кисломолочных продуктов в потребительской упаковке и мороженого, они присоединятся к системе с 1 ноября.

Ранее в этот же день стало известно, что производители молочной продукции успешно протестировали цифровую маркировку товаров.

15 июля в России стартовал эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции. Новая маркировка, которая представляет собой цифровой двухмерный код Data Matrix, затронет мороженое, сыры, творог, кефир, йогурт, сливки и молоко, а также сгущенку. Целью эксперимента является проверка полноты и достаточности механизмов маркировки для предотвращения незаконного ввоза, производства и оборота.

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