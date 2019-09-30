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Производители молочной продукции успешно протестировали цифровую маркировку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ряд крупных российских производителей молочной продукции провели успешное тестирование нанесения кода цифровой маркировки на товары. Об этом 30 сентября сообщает ТАСС.

«Мы отработали в сокращенном виде по одному типу продукта: получили упаковку с кодом от производителя, осуществили фасовку продукта и специалисты Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) с партнерами считали этот код и имитировали передачу сигнала в ГИС «Маркировка», это у нас получилось», — приводит агентство слова представителя компании «Пискаревский завод» Георгия Житмарева.

Компания «Курское молоко» также сообщила об успешном завершении эксперимента. Представитель производителя Олег Павлов отметил, что уже была выпущена тестовая партия, планируется приступить к оснастке производственных мощностей.

По словам представителя компании «Галактика» Владислава Фальковича, проект по тестированию маркировки запущен и протестирован на заводе. Он добавил, что эксперимент происходил при участии системы маркировки «Честный знак», оператором которой является ЦРПТ.

15 июля в России стартовал эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции. Новая маркировка, которая представляет собой цифровой двухмерный код Data Matrix, затронет мороженое, сыры, творог, кефир, йогурт, сливки и молоко, а также сгущенку.

Целью эксперимента является проверка полноты и достаточности механизмов маркировки для предотвращения незаконного ввоза, производства и оборота.

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