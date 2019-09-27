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В Роскачестве предложили увеличить число проверяемых в продуктах пестицидов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Специалисты Роскачества предложили увеличить число контролируемых в продуктах питания пестицидов в России более чем до 100. Это следует из сообщения организации.

Сбросить марки: Роскачество определилось с регулированием экопродукции
Если в терминологии наведут порядок, производителям таких продуктов придётся подтверждать их натуральный состав

Инициатива направлена в Минсельхоз, уточняет в пятницу, 27 сентября «РИА Новости». В настоящее время на внутреннем российском рынке проверяют сельхозпродукцию на содержание только 13 пестицидов. Большая их часть уже не используется, 11 запрещены, по двум установлены нормы содержания.

Проверки при экспорте продукции проводятся по более широкому списку пестицидов. В итоге существует разрыв между нормами для продуктов питания на внутреннем рынке и для экспортируемых товаров.

Роскачество указывает, что расширение существующего списка более чем на 100 наименований обеспечить продовольственную безопасность страны.

24 сентября эксперты Роскачества изучили безопасность питьевой детской воды 21 торговой марки. Исследование образцов проходило по 109 показателям качества и безопасности.

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