Эксперты Роскачества представили новый рейтинг смартфонов

Роскачество совместно с ICRT провело исследование смартфонов, представленных на российском рынке, и опубликовало обновленный рейтинг популярных гаджетов. В осеннее исследование организации вошли 23 новых модели.

Всего на данный момент Роскачеством протестировано 474 модели смартфонов, однако 106 вышли из продажи.

Таким образом, на портале организации представлено 368 моделей смартфонов. «Любой желающий может подобрать себе смартфон, отвечающий конкретным запросам, выставив соответствующие параметры в фильтрах рейтинга», — говорится в сообщении Роскачества.

Лидером рейтинга с лета 2019 года остается Samsung Galaxy S10+. Также высокие позиции в топе лучших смартфонов заняли еще две новинки от Samsung: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.

Кроме того, в рейтинг вошли модели OnePlus 7 и 7 Pro, Asus Zenfone 6, Sony Xperia 1, Oppo Reno, Google Pixel 3a и 3a XL, Xiaomi Mi 9T, Samsung Galaxy A80.

Отмечается, что за два года смартфоны теряют около трети цены. «Любопытно, что Samsung, Apple и Sony за первый год дают ощутимую просадку в цене в два периода: на 10% в 5–6-й месяцы после выпуска модели и на 20% – в 9–10-й месяцы. У Huawei и Xiaomi явных периодов с провалами по цене не видно», — сказала генеральный директор агрегатора Price.ru Елена Суховей.

В ближайшее время Роскачество проведет исследование смартфонов Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, презентация которых состоялась на этой неделе. Итоговый рейтинг будет опубликован в середине октября.

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