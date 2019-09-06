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В Роскачестве рассказали об изменениях в поведении потребителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Потребители стали более внимательны к составу продукта и часто обращают внимание на торговую марку при покупке товара. Об этом говорится в результатах исследования аналитического агентства РОМИР, подготовленного специально для Роскачества.

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По данным экспертов, в 2019 году внимание потребителей к сроку годности составляет 72% (против 67% в прошлом), к дате изготовления — 65% (против 64% в прошлом), к составу продукта — 39% (против 42% в прошлом), к массе — 34% (против 32% в прошлом), к торговой марке — 30% (против 24% в прошлом).

«Помимо этого, покупатели в равной степени обращают внимание на соответствие продукции ГОСТу и на страну-изготовителя (19%), информация от Знаке качества занимает 8-ю позицию с 13% внимания покупателей. Самым незначительным показателем, по результатам исследования, стала цена продукции (2%)», — указано в сообщении Роскачества.

В организации также рассказали, что потребители при выборе продуктов пользуются в качестве источников информации данными на упаковке (63% в 2019 году против 67% в прошлом), рекомендациями друзей и родственников (35% в 2019 году против 37% в прошлом) и рекомендациями продавцов (20% в 2019 году против 24% в прошлом).

Накануне в Роскачестве рассказали, что при выборе хорошей рыбы и свежей красной икры надо оценивать внешний вид и запах продуктов. Качественное филе рыбы имеет прозрачную глазурь, которая блестит на срезе и присутствует тонким слоем на всей поверхности продукта, отметил глава организации Максим Протасов.

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