Роскачество предложило изымать товары с нарушением маркировки

Товары с нарушением маркировки, в том числе продукты питания, могут начать изымать из магазинов. Письмо с соответствующим предложением Роскачество направило в Роспотребнадзор.

Уточняется, что речь идет о фальсификате, когда состав, указанный на упаковке, не соответствует реальному. На сегодняшний день товары убирают с полок только при условии, что они небезопасны и могут нанести вред здоровью человека. Однако эксперты полагают, что производители не должны вводить покупателей в заблуждение и продавать под видом одного товара другой.

В документе Роскачества также говорится, что эти изменения необходимо внести в закон «О техническом регулировании», а также в Кодекс об административных правонарушениях. В организации подтвердили «Известиям» актуальность инициативы, отказавшись от дополнительных комментариев.

В Роспотребнадзоре также отказались комментировать предложение Роскачества.

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